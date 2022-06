Referendum | Bocchino ringrazia chi ha votato | “Ma il dato impone riflessioni”

(Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPietrelcina (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Comitato Referendario Benevento, a firma di Luigi. “Il Comitatosulla Giustizia “io dico SI” del Sannioi cittadini che sono andati a votare piuttosto che rifugiarsi nell’astensionismo. Certo ilscarso dei partecipantiuna seria riflessione sull’istituto referendario e sul quorum oramai divenuto irraggiungibile per chiunqueil calo generalizzato dei votanti anche rispetto alle elezioni amministrative. La disaffezione alla politica lascia il tempo che trova: come a Palermo, sempre più spesso, molti cittadini piuttosto che esercitare un loro preciso diritto-dovere preferiscono il mare, lo stadio e qualsiasi altro tipo di svago. Si è persa una ...

Pubblicità

NTR24 : Astensionismo al voto, Bocchino: ‘Seria riflessione su referendum e quorum irraggiungibile’ -

NTR24

... l'evento 'Cambiamo la Giustizia' per dire Sì aipromossi da Lega e Partito Radicale. Al dibattito, introdotto dagli avvocati Luigie Alberto Mignone, interverranno l'avv. ...... l'evento "Una giustizia giusta al servizio dei cittadini" per dire Sì aipromossi da Lega e Partito Radicale. Il dibattito sarà introdotto dall'avvocato Luigi. In seguito ... Astensionismo al voto, Bocchino: 'Seria riflessione su referendum e quorum irraggiungibile'