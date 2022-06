Referendum | a Tradate il seggio espone il cartello “chiuso per pausa gelato” Il sindaco segnala a Prefettura e Corte d’Appello

(Di lunedì 13 giugno 2022) Il 13 giugno l‘Italia era il voto per ilsulla giustizia. L’affluenza del 20% è stata una delle più basse che si siano mai registrate. Così a, piccolo comune in provincia di Varese, unne ha approfittato e haper un po’. O almeno questo è ciò che sembra essere accaduto al3, ospitato nelle scuole elementari di via Manzoni, durante il pomeriggio. Il motivo? Una. Sulla porta, un foglio con un messaggio scritto a mano: “Siamo andati a prendere un. Ilriapre alle ore 17.30. Per chi ha fretta può votare aln.6 o aln.2”. Nei fatti, pare che l’iniziativa sia stata solo uno scherzo. Gli interessati hanno infatti riferito che il ...

