Reddito di cittadinanza ai lavoratori stagionali, il piano del governo (Di lunedì 13 giugno 2022) Lavori stagionali senza perdere il Reddito di cittadinanza: il governo sta lavorando a un piano per occupare 300mila posti di lavoro stagionale mancanti, soprattutto nel settore del turismo, senza far perdere il sussidio. L’idea è rendere più compatibili occupazione estiva e il Rdc per i prossimi tre mesi, garantendo a chi si impegna a lavorare di avere contemporaneamente un contributo statale più alto dell’attuale. Reddito di cittadinanza e lavori stagionali, la proposta Il piano a cui stanno lavorando il ministro Pd del Lavoro Andrea Orlando, il ministro leghista del Turismo Massimo Garavaglia e il ministro dell’Economia Daniele Franco, è quello di rendere compatibile il Reddito di cittadinanza e il ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 13 giugno 2022) Lavorisenza perdere ildi: ilsta lavorando a unper occupare 300mila posti di lavoro stagionale mancanti, soprattutto nel settore del turismo, senza far perdere il sussidio. L’idea è rendere più compatibili occupazione estiva e il Rdc per i prossimi tre mesi, garantendo a chi si impegna a lavorare di avere contemporaneamente un contributo statale più alto dell’attuale.die lavori, la proposta Ila cui stanno lavorando il ministro Pd del Lavoro Andrea Orlando, il ministro leghista del Turismo Massimo Garavaglia e il ministro dell’Economia Daniele Franco, è quello di rendere compatibile ildie il ...

