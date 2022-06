Real Madrid | Florentino Perez congeda Marcelo VIDEO

Pubblicità

calciomercatoit : #Milan, il #Liverpool pensa a #Tonali: possibile proposta da 50 milioni #calciomercato - forumJuventus : (CDS) 'Asensio non rinnova con il Real Madrid, Juventus e Milan interessate allo spagnolo'? - futbolarena : Marcelo, Real Madrid'e veda etti. ???????? - Avrupavefutbol : RT @PanenkaSport: Marcelo, Real Madrid’e veda etti. - GerginSpor : RT @PanenkaSport: Marcelo, Real Madrid’e veda etti. -

Ospina verso la Spagna: può fare il vice di Courtois alDavid Ospina , che a fine agosto compirà 34 anni, non ha l'accordo col Napoli per il rinnovo e potrebbe così finire in Spagna, magari da secondo di Courtois al. Come scrive ...Commenta per primo Nel corso della conferenza d'addio al, Marcelo ha parlato della sua esperienza ae del suo futuro: 'Non mi sento una leggenda, non ho nessun problema a lasciare questa squadra e tiferò sempre per i Blancos. Non volevo un anno ...Nel corso della conferenza d'addio al Real, Marcelo ha parlato della sua esperienza a Madrid e del suo futuro: "Non mi sento una leggenda, non ho nessun problema a lasciare questa squadra e tiferò sem ...Dopo quindici anni, Marcelo lascia il Real Madrid. Era il lontano gennaio del 2007 quando un giovane brasiliano arrivava dalla Fluminense al servizio di Fabio Capello, e piano piano scalava le ...