Rapporti tesi e reciproche accuse tra Congo e Ruanda (Di lunedì 13 giugno 2022) Si infiammano i Rapporti fra la Repubblica Democratica del Congo e il Ruanda ruandesi. L'accusa è che il Ruanda stia offrendo il proprio appoggio ai ribelli. Le relazioni tra i due paesi si sono inasprite da quando c'è stato l'arrivo degli HUTU ruandesi che erano accusati di aver massacrato i Tutsi nella Repubblica Democratica del Congo Orientale, dopo il genocidio del 1994. Nelle ultime settimane sono stati nuovamente registrati gravi scontri tra le Forze armate della Repubblica Democratica del Congo (Fardc) e alcuni gruppi di combattenti che sembra appartengano all'M23. I combattimenti si sono concentrati principalmente nella provincia di Kivu nel territorio di Rutshuru e si sono estesi nel territorio di Nyiragongo. In questi giorni è in atto una grande protesta in ...

