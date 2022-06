Rally delle vele d’epoca | vincono Ojalà II | Vistona e Barbara

(Di lunedì 13 giugno 2022) Nonostante la partenza rimandata di un giorno a causacondizioni meteomarine, una flotta di circa 20 imbarcazionie classiche dell’AssociazioneStoriche Viareggio, presieduta dal fiorentino Gianni Fernandes, è riuscita a portare a termine la seconda edizione del Capraia Saile la prima edizione dell’Arcipelago Sail: in trionfo, Olaja II eVenerdì le barche, attraverso la formula della multipartenza “start&stop” da più porti del Tirreno e dopo avere registrato rotta e coordinate sull’applicazione Navionics Boating, hanno raggiunto l’isola di Capraia assistiti dalle previsioni di vento e di mare fornite dal Consorzio Lamma Meteo. L’imbarcazione ...

Pubblicità

fil_pasini : A sensazione se la Fed alzerà i tassi di 100 punti base, mercoledì potremmo vedere un rally delle borse #previsionidabar - NAVIGAMUS : NAVIGAMUS BLOG A VELA: Il Rally delle vele d’epoca tra le isole di Caprai... - mediterranew : Il Rally delle vele d’epoca tra le isole di Capraia e Elba. Vincono Ojalà II, Vistona e Barbara... - ilnautilus : Il Rally delle vele d’epoca tra le isole di Capraia e Elba. Vincono Ojalà II, Vistona e Barbara… - ShareMySea_IT : Il Rally delle vele d’epoca tra le isole di Capraia e Elba. Vincono Ojalà II, Vistona e Barbara -

...7 punti base, con undel 4,96%, mentre il nuovo sell - off che si sta abbattendo sui BTP si ... domenica 12 giugno: si tratta dei 5 referendum sulla giustizia eelezioni comunali in 971 ...Tra gli assiquattro ruote, invece, il presidente di ACI Vicenza Luigi Battistolli "Lucky" e il due volte campione del mondoMiki Biasion.Un Rally Poland più che positivo per il pilota di Brentino Belluno, undicesimo di classe alla sua prima esperienza assoluta nel FIA European Rally Championship. Brentino Belluno (VR), 13 Giugno 2022 – ...(AGR) Nonostante la partenza rimandata di un giorno a causa delle condizioni meteomarine, dal 10 al 12 giugno 2022 una flotta di circa 20 imbarcazioni d’epoca e classiche dell’Associazione Vele Storic ...