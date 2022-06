Ragusa | quest’anno sorpresa finale per Ragusani nel Mondo

Pubblicità

quotidianodirg : #Ragusa – Una grande sorpresa per il pubblico del Premio #RagusaninelMondo che quest’anno celebra la sua 27esima ed… - dario_ragusa : @Zhronne Quest’anno faccio 30anni. Forse non ti conviene ahahahahahha - ITERESI1 : Mentre corro all'ultimo giorno di scuola di quest'anno scolastico,seguito dalla gita a Ragusa di domani e consegna… - michelafini78 : RT @massimopolidoro: Inizia oggi “A tutto volume”, il festival letterario di Ragusa, di cui ho l’onore anche quest’anno di essere uno dei “… - cinziasams : RT @massimopolidoro: Inizia oggi “A tutto volume”, il festival letterario di Ragusa, di cui ho l’onore anche quest’anno di essere uno dei “… -

RagusaOggi

Una grande sorpresa per il pubblico del Premio Ragusani nel Mondo checelebra la sua 27esima edizione il prossimo 30 luglio in piazza Libertà a. Il premioandrà al massimo. Un gioco di parole, che fa parte della grafica di questa edizione, ma che nasconde una sorpresa adesso svelata. Ospite ...Una grande sorpresa per il pubblico del Premio Ragusani nel Mondo checelebra la sua 27esima edizione il prossimo 30 luglio in piazza Libertà a. Il premioandrà al massimo. Un gioco di parole, che fa parte della grafica di questa edizione, ma che nasconde una sorpresa adesso svelata. Ospite sul palco del premio ci sarà l'... I Ragusani nel Mondo quest’anno vanno.. al massimo. Ecco la sorpresa