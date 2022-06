Ragazza denuncia stupro | il legale ' segnata per sempre'

Pubblicità

"I fatti accaduti sabato notte sono di estrema gravità e segneranno la giovaneper sempre". Lo dice l'avvocata Elena Fabbri, che assiste la 20enne che ha denunciato di essere stata stuprata, sabato sera vicino al parcheggio di un locale a Cattolica (Rimini). Per l'...Ladi unaaggredita nei bagni di una discoteca a ...(ANSA) - BOLOGNA, 13 GIU - 'I fatti accaduti sabato notte sono di estrema gravità e segneranno la giovane ragazza per sempre'. Lo dice ...La sera di sabato 11 giugno i carabinieri della stazione di Lucca, unitamente ai colleghi della sezione radiomobile della compagnia, hanno proceduto all'arresto in flagranza di un cittadino italiano d ...