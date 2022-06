“Questo computer è senziente” La denuncia choc dell’ingegnere di Google | sospeso

(Di lunedì 13 giugno 2022) Un ingegnere diè statodopo aver detto che il chatbot della multinazionale di Mountain View sarebbe diventato. Parlando con i microfoni del Washington Post, Blake Lemoine, laureato in Scienze Informatiche e Scienze Cognitive, ha spiegato: «Se non sapessi di cosa si tratta, direi che è un bambino di 7-8 anni che si intende di fisica»., 13/6/2022 –magazine.itLemoine ha rilasciato tali affermazioni riferite al LaMDA (Modello Linguistico per applicazioni di Dialogo, il nome del chatbot), dopo aver notato che lo stesso software faceva riferimenti a diritti e personalità. L’ingegnere, che inlavora come supervisore dell’etica dell’intelligenza artificiale, ha segnalato il tutto ai vice presidenti della compagnia Blaise Aguera y Arcas e Jen ...

