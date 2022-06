Quasi 100 euro in meno il Huawei Watch GT 3 oggi 13 giugno (Di lunedì 13 giugno 2022) Quest’oggi, lunedì 13 giugno, è iniziata una nuova settimana e con essa hanno preso il via anche tante offerte su Amazon riguardanti diversi dispositivi del marchio Huawei. In modo particolare, in questo articolo, andremo a parlare dell’ottimo smartWatch di fascia alta Huawei Watch GT 3, con cassa da 46mm, in super sconto del 24%. Il wearable è venduto e spedito dall’e-commerce , con il fantastico ed elegante colore Stainless, all’imperdibile prezzo di 249,90 euro (invece di 329 euro di listino) e con disponibilità immediata. Questo super dispositivo da polso non solo vi consente di gestire in modo smart i vostri impegni e le notifiche in arrivo dal vostro telefono, ma funge anche da perfetto personal coach in palestra e registra le informazioni ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 13 giugno 2022) Quest’, lunedì 13, è iniziata una nuova settimana e con essa hanno preso il via anche tante offerte su Amazon riguardanti diversi dispositivi del marchio. In modo particolare, in questo articolo, andremo a parlare dell’ottimo smartdi fascia altaGT 3, con cassa da 46mm, in super sconto del 24%. Il wearable è venduto e spedito dall’e-commerce , con il fantastico ed elegante colore Stainless, all’imperdibile prezzo di 249,90(invece di 329di listino) e con disponibilità immediata. Questo super dispositivo da polso non solo vi consente di gestire in modo smart i vostri impegni e le notifiche in arrivo dal vostro telefono, ma funge anche da perfetto personal coach in palestra e registra le informazioni ...

