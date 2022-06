Putin mostra i muscoli a Italia e Nato: e piazza l’incrociatore russo Varyag davanti alla Puglia (Di lunedì 13 giugno 2022) Putin mostra i muscoli: e piazza l’incrociatore russo Varyag davanti alle coste del Salento. Da Mosca lo Zar continua a stuzzicare la Nato. Ancora una volta la provocazione arriva dal mare, e stavolta punta direttamente al nostro Paese: con l’incrociatore “Varyag“, il gemello della “Moskva” affondato nel Mar Nero dagli ucraini, sta navigando pericolosamente al largo delle coste pugliesi. E dopo ore di stanza in quello specchio di mare, sembra che ora abbia ripreso la navigazione verso l’isola greca di Creta. La corazzata militare russa, la più potente unità della Marina di Putin, si è soffermata a lungo nelle nostre acque, a poche decine di miglia nautiche da Santa Maria di Leuca, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 giugno 2022): ealle coste del Salento. Da Mosca lo Zar continua a stuzzicare la. Ancora una volta la provocazione arriva dal mare, e stavolta punta direttamente al nostro Paese: con“, il gemello della “Moskva” affondato nel Mar Nero dagli ucraini, sta navigando pericolosamente al largo delle coste pugliesi. E dopo ore di stanza in quello specchio di mare, sembra che ora abbia ripreso la navigazione verso l’isola greca di Creta. La corazzata militare russa, la più potente unità della Marina di, si è soffermata a lungo nelle nostre acque, a poche decine di miglia nautiche da Santa Maria di Leuca, ...

