Probabili formazioni Germania-Italia | Nations League 2022 2023

(Di lunedì 13 giugno 2022) Ledi, match valido per la quarta giornata del gruppo 3 di Lega A di. Dopo la sfida contro l’Inghilterra, gli azzurri di Mancini sono pronti a tornare in campo per il quarto appuntamento. Fischio d’inizio alle 20:45 di martedì 14 giugno. Di seguito leLe(3-4-2-1): Neuer; Klostermann, Rudiger, Schlotterbeck; Hofmann, Kimmich, Gundogan, Raum; Muller, Musiala; Havertz.(4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson; Frattesi, Cristante, Locatelli; Politano, Scamacca, Raspadori. Ct Mancini Ballottaggi: – Indisponibili: Verratti, Immobile, Zaniolo, Zaccagni, Lazzari, ...

Ledelle due nazionali potrebbero essere quelle che di seguito indichiamo. Francia : Maignan; Koundé, Konaté, Kimpembe; Clauss, Guendouzi, Rabiot, Digne; Griezmann; Mbappé, ...PALERMO - Festa sfrenata per gli oltre 34mila del 'Renzo Barbera': dopo tre anni di Purgatorio il Palermo torna in Serie B e lo fa in capo ad una stagione infinita, lunga 46 partite, battendo ancora ...Domani martedì 14 giugno è in programma il prossimo match della Nazionale guidata dal Commissario Tecnico Roberto Mancini, alle ore 20:45, contro la Germania. GERMANIA-ITALIA NATIONS LEAGUE: IL PROGRA ...Probabili formazioni Francia Croazia di Nations League: quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita allo Stade de France.