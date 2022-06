Prezzi carburante, benzina e diesel continuano a salire (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Ancora aumenti per i Prezzi dei carburanti, benzina e diesel. I ribassi dei mercati petroliferi internazionali sono completamente assorbiti dal tonfo dell’euro nei confronti del dollaro. Media nazionale della benzina in self service a 2,04 euro/litro, gasolio a 1,97. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato Eni ha aumentato di due centesimi al litro i Prezzi consigliati della benzina e del gasolio. Per IP registriamo un rialzo di 4 cent/litro sulla verde e sul diesel. Per Q8 rialzo di 2 cent/litro sul gasolio. Queste sono le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri ... Leggi su italiasera (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Ancora aumenti per idei carburanti,. I ribassi dei mercati petroliferi internazionali sono completamente assorbiti dal tonfo dell’euro nei confronti del dollaro. Media nazionale dellain self service a 2,04 euro/litro, gasolio a 1,97. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato Eni ha aumentato di due centesimi al litro iconsigliati dellae del gasolio. Per IP registriamo un rialzo di 4 cent/litro sulla verde e sul. Per Q8 rialzo di 2 cent/litro sul gasolio. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri ...

