Povera Sicilia! Sabotate le elezioni comunali a Palermo. Decine di presidenti di seggio disertano senza preavviso (Di lunedì 13 giugno 2022) Non siamo ancora sufficientemente maturi per la democrazia. Non la meritiamo e infatti la stiamo perdendo. Non capita neppure nei paesi del terzo mondo che i presidenti non si presentino alle consegne della vigilia elettorale. La colpa sarebbe di una partita di Calcio, la finale col Padova, cui nessuno – nemmeno i cittadini migliori – rinuncia. Ma potevano comunicarlo prima per non incorrere nel grave reato. L’intenzione, invece, era di creare il caos. Si cercano le colpe dell’autorità, ma i servizi scopriranno le vere responsabilità. Si tratta di un ammutinamento contro lo stato. Forse perché l’Italia è una penisola siamo sempre uno contro l’altro. Non c’è mai possibilità d’intesa sui problemiSiamo stati fascisti, subito dopo comunisti e contemporaneamente democristiani. A Moro le convergenze parallele col PCI costarono la vita. Con la seconda repubblica siamo di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 giugno 2022) Non siamo ancora sufficientemente maturi per la democrazia. Non la meritiamo e infatti la stiamo perdendo. Non capita neppure nei paesi del terzo mondo che inon si presentino alle consegne della vigilia elettorale. La colpa sarebbe di una partita di Calcio, la finale col Padova, cui nessuno – nemmeno i cittadini migliori – rinuncia. Ma potevano comunicarlo prima per non incorrere nel grave reato. L’intenzione, invece, era di creare il caos. Si cercano le colpe dell’autorità, ma i servizi scopriranno le vere responsabilità. Si tratta di un ammutinamento contro lo stato. Forse perché l’Italia è una penisola siamo sempre uno contro l’altro. Non c’è mai possibilità d’intesa sui problemiSiamo stati fascisti, subito dopo comunisti e contemporaneamente democristiani. A Moro le convergenze parallele col PCI costarono la vita. Con la seconda repubblica siamo di ...

Pubblicità

GiovannaStanzio : @SalvatoreMirag7 Non se ne uscirà mai!! Povera Sicilia ?? - emmarxpol : @GuidoCrosetto Non venissero a piangere..povera sicilia...siamo maltrattati dallo stato...governati male...siamo ne… - orlando_tron : @zona_bianca povera Sicilia Una Ministra Lamorgese latitante,un sindaco Orlando che mostra la cattiva Amministrazio… - RoccoCirino2 : È,... Le solite *cazzate all'italiana!! L'ufficio elettorale provinciale,la Prefettura , il Comune , il Sindaco in… - ZagoValter : @lasiciliait Ah povera Sicilia in mano alla mafia e alla mala politica incapace di stare dalla parte dei cittadini. -