Poste Italiane, un nuovo sms sta svuotando i conti dei clienti: il testo (Di lunedì 13 giugno 2022) Le truffe di phishing diventano sempre più numerose. Anche questa volta gli hacker hanno colpito i clienti di Poste Italiane Poste Italiane con gli anni è diventata l’azienda più conosciuta in Italia. Numerosi sono gli utenti che si affidano a questa società per la gestione dei propri risparmi. Basti pensare al conto Bancoposta o, ancora, alle numerose carte prepagate proPoste. Proprio per questo motivo Poste Italiane è diventato l’obiettivo di molti hacker. Attacco hacker nei confronti degli utenti di Poste Italiane (Via WebSource)I truffatori sfruttano il nome dell’azienda per ingannare i clienti. Gli attacchi di phishing da parte degli hacker seguono sempre uno stesso canovaccio: ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 13 giugno 2022) Le truffe di phishing diventano sempre più numerose. Anche questa volta gli hacker hanno colpito idicon gli anni è diventata l’azienda più conosciuta in Italia. Numerosi sono gli utenti che si affidano a questa società per la gestione dei propri risparmi. Basti pensare al conto Bancoposta o, ancora, alle numerose carte prepagate pro. Proprio per questo motivoè diventato l’obiettivo di molti hacker. Attacco hacker nei confronti degli utenti di(Via WebSource)I truffatori sfruttano il nome dell’azienda per ingannare i. Gli attacchi di phishing da parte degli hacker seguono sempre uno stesso canovaccio: ...

Pubblicità

espressione24 : L’astrofisica Margherita Hack, una delle scienziate più brillanti del Ventesimo secolo, ieri 12 giugno, avrebbe spe… - EnricoFranchi15 : quando ho lavorato anni fa qua a Scandiano (RE) come portalettere junior (postino) per Poste Italiane anche se per… - noiwanda : assurdo comunque il livello di poste italiane, ti fanno creare una pagina personale dove cambiare i tuoi dati però… - luragiuseppe : RT @alfonsoliguor11: Mitiche @PosteNews (Poste italiane), usa i grandi servizi offerti. Faccio due Raccomandate R/R ON LINE, il 30 maggio,… - diStasioStefano : @boni15_boni da Wikipedia cito testuale '...È stato in seguito assunto come dirigente di Poste Italiane, secondo al… -