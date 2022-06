“Posso affrontare un terzo parto cesareo?” (Di lunedì 13 giugno 2022) Buongiorno, ho quasi 41 anni e da un unico rapporto non completo a rischio sono rimasta incinta. Ho già due figli, entrambi avuti dopo aborti. Come è possibile che abbia avuto questa facilità nel procreare? E poi, i miei due bimbi sono nati con cesareo perché entrambi podalici: che rischi corriamo io e il bambino con il terzo cesareo? Grazie mille. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 13 giugno 2022) Buongiorno, ho quasi 41 anni e da un unico rapporto non completo a rischio sono rimasta incinta. Ho già due figli, entrambi avuti dopo aborti. Come è possibile che abbia avuto questa facilità nel procreare? E poi, i miei due bimbi sono nati conperché entrambi podalici: che rischi corriamo io e il bambino con il? Grazie mille. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

