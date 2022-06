Porno, apre la ‘Siffredi Hard Academy’ in Italia: giovedì la prima lezione con Rocco (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo l’esperienza di Budapest, arriva ora anche nella nostra Italia, pronto a dare lezioni d’amore a tutti gli stilnovisti incalliti che credono ancora nei sonetti e negli esametri alessandrini: apre da oggi la Siffredi Hard Academy, una vera e propria scuola di formazione per i futuri campioni dell’intrattenimento Hard per adulti. Il maestro sarà, ovviamente, Rocco Siffredi, con un curriculum folto e ricco, pronto a rivelare tutti i segreti e i trucchi del mestiere. L’accademia secondo Rocco Un’accademia vera e propria, con corsi di formazione e lezioni intensive, ideata e fondata da Rocco Siffredi, che non ha di certo bisogno di presentazioni (chi non lo conosce, mente e rinnega): il celebre attore, regista e produttore Italiano di cinema ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo l’esperienza di Budapest, arriva ora anche nella nostra, pronto a dare lezioni d’amore a tutti gli stilnovisti incalliti che credono ancora nei sonetti e negli esametri alessandrini:da oggi la SiffrediAcademy, una vera e propria scuola di formazione per i futuri campioni dell’intrattenimentoper adulti. Il maestro sarà, ovviamente,Siffredi, con un curriculum folto e ricco, pronto a rivelare tutti i segreti e i trucchi del mestiere. L’accademia secondoUn’accademia vera e propria, con corsi di formazione e lezioni intensive, ideata e fondata daSiffredi, che non ha di certo bisogno di presentazioni (chi non lo conosce, mente e rinnega): il celebre attore, regista e produttoreno di cinema ...

