Pogba Juventus, possibile ufficialità a luglio. La situazione (Di lunedì 13 giugno 2022) Tutto fatto per il ritorno di Paul Pogba alla corte della Juventus. ufficialità bianconera entro i primi di luglio. Il ritorno di Pogba alla Juventus dopo sei anni è ormai solo questione di settimane. La volontà della società bianconera di riportare a Torino il francese, unita alla decisione dell’ormai ex centrocampista dello United ha accelerato i tempi. Secondo quanto riportato da Tuttojuve, l’ufficialità dovrebbe arrivare i primi di luglio presso la Continassa, in modo che Allegri possa averlo subito a disposizione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 giugno 2022) Tutto fatto per il ritorno di Paulalla corte dellabianconera entro i primi di. Il ritorno dialladopo sei anni è ormai solo questione di settimane. La volontà della società bianconera di riportare a Torino il francese, unita alla decisione dell’ormai ex centrocampista dello United ha accelerato i tempi. Secondo quanto riportato da Tuttojuve, l’dovrebbe arrivare i primi dipresso la Continassa, in modo che Allegri possa averlo subito a disposizione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

