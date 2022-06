Pier Silvio Berlusconi prepara la conquista della Germania per primavera 2023 (Di lunedì 13 giugno 2022) Prima la Spagna poi la Germania. Mediaset rilancia il piano europeo Affari&Finanza de La Repubblica, pagina 7, di Sara Bennewitz. Parte dalla Spagna la prima conquista di Mediaset per colonizzare il Vecchio Continente. Dopo aver annunciato un’Offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) nel giugno 2019 – mai decollata per motivi legali – la società guidata da Pier Silvio Berlusconi lo scorso marzo ha promosso una nuova offerta, alzandone pochi giorni fa il prezzo del 16% (o 30 centesimi in più per azione) per garantirsi l’appoggio del cda di Mediaset España e avere così l’accesso al libro soci. La nuova offerta del gruppo delle Tv commerciali prevede un corrispettivo di 2,16 euro per azione (per un totale di 300 milioni, contro i precedenti 252) e nove azioni della holding ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 13 giugno 2022) Prima la Spagna poi la. Mediaset rilancia il piano europeo Affari&Finanza de La Repubblica, pagina 7, di Sara Bennewitz. Parte dalla Spagna la primadi Mediaset per colonizzare il Vecchio Continente. Dopo aver annunciato un’Offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) nel giugno 2019 – mai decollata per motivi legali – la società guidata dalo scorso marzo ha promosso una nuova offerta, alzandone pochi giorni fa il prezzo del 16% (o 30 centesimi in più per azione) per garantirsi l’appoggio del cda di Mediaset España e avere così l’accesso al libro soci. La nuova offerta del gruppo delle Tv commerciali prevede un corrispettivo di 2,16 euro per azione (per un totale di 300 milioni, contro i precedenti 252) e nove azioniholding ...

Pubblicità

antig9696 : RT @MaSte92_: @milan_corner E siamo ancora al 13 Giugno. Ogni acquisto che faranno non sarà mai abbastanza, si tenderà a guardare sempre in… - enricoI00 : RT @MaSte92_: @milan_corner E siamo ancora al 13 Giugno. Ogni acquisto che faranno non sarà mai abbastanza, si tenderà a guardare sempre in… - milan_corner : RT @MaSte92_: @milan_corner E siamo ancora al 13 Giugno. Ogni acquisto che faranno non sarà mai abbastanza, si tenderà a guardare sempre in… - MaSte92_ : @milan_corner E siamo ancora al 13 Giugno. Ogni acquisto che faranno non sarà mai abbastanza, si tenderà a guardare… - IperMike : RT @marcoleardi: #Mattino5, Monica Cirinnà «Siete la tv di editore che ha un partito». Raffica di repliche: «Inaccettabile. L’editore è Pie… -