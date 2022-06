Piana degli Albanesi: Rosario Petta viene riconfermato sindaco (Di lunedì 13 giugno 2022) Piana degli Albanesi – Rosario Petta e la sua lista Hora vincono le elezioni comunali del 12 giugno 2022. Verdetto insindacabile espresso dalla cittadinanza. A pochi minuti dalla conclusione degli scrutini nelle ultime sezioni, il trend è ormai significativo: gli arbëreshë di Piana hanno deciso di rinnovare la fiducia all’amministrazione guidata da Rosario Petta. I presagi della riconferma c’erano tutti. Infatti, dopo sole 600 schede conteggiate, la lista Hora era avanti di circa 100 preferenze e in vantaggio in tutte le sezioni. Probabilmente il carisma del sindaco uscente, la costante presenza della giunta nel tessuto sociale, la regolarizzazione dei contratti dei dipendenti comunali e l’approvazione del Piano di ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 13 giugno 2022)e la sua lista Hora vincono le elezioni comunali del 12 giugno 2022. Verdetto insindacabile espresso dalla cittadinanza. A pochi minuti dalla conclusionescrutini nelle ultime sezioni, il trend è ormai significativo: gli arbëreshë dihanno deciso di rinnovare la fiducia all’amministrazione guidata da. I presagi della riconferma c’erano tutti. Infatti, dopo sole 600 schede conteggiate, la lista Hora era avanti di circa 100 preferenze e in vantaggio in tutte le sezioni. Probabilmente il carisma deluscente, la costante presenza della giunta nel tessuto sociale, la regolarizzazione dei contratti dei dipendenti comunali e l’approvazione del Piano di ...

