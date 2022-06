Pesto di ceci | Ricetta velocissima e super saporita!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 13 giugno 2022)di, buonissima e cremosa! Sapete qual è in condimento perfetto per assaporare l’aria di primavera? Un buonai! Sì, fidati un buonaisarà perfetto da usare sul pane, su una buona pizza e sulle frittate. Sarà ottimo anche per condire insalate e formaggi. Insomma possiamo accompagnare questa salsa con tutto quello che più ci piace.di, buonissima e cremosa! Per realizzare questoci vogliono solo pochissimi ingredienti. Ecco quali sono: 60 gr di parmigiano grattugiato 35 gr di pinoli 6 cucchiai di olio d’oliva 2 spicchi d’aglio ½ succo di limone 60 gr di basilico 1 barattolo di ...