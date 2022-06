Perugia: Munar alza la coppa (Di lunedì 13 giugno 2022) Si chiude con il successo del 25enne iberico l'edizione 2022 degli "Internazionali di Tennis-Città di Perugia", sconfitto in finale Etcheverry Leggi su federtennis (Di lunedì 13 giugno 2022) Si chiude con il successo del 25enne iberico l'edizione 2022 degli "Internazionali di Tennis-Città di", sconfitto in finale Etcheverry

Pubblicità

Rafa_C_G_E : RT @meftennisevents: ?? CHAMPION IN PERUGIA ?? Jaume #Munar ???? supera il campione uscente #Etcheverry e diventa il nuovo re di Perugia ?? #t… - SimoneCorradi2 : RT @meftennisevents: Jaume #Munar ???? si aggiudica il titolo della settima edizione degli Internazionali di Tennis Città di #Perugia GIMa Te… - SimoneCorradi2 : RT @meftennisevents: ?? CHAMPION IN PERUGIA ?? Jaume #Munar ???? supera il campione uscente #Etcheverry e diventa il nuovo re di Perugia ?? #t… - MercRF : RT @matmosciatti11: Jaume #Munar è il nuovo re di Perugia: battuto in finale Tomás Martín #Etcheverry 6-3 4-6 6-1. Per lo spagnolo, che nel… - zazoomblog : Munar trionfa a Perugia ed elogia il tennis italiano: “Tornei come questo valorizzano il nostro impegno” - #Munar… -