Perugia: Munar alza la coppa (Di lunedì 13 giugno 2022) Si chiude con il successo del 25enne iberico l'edizione 2022 degli "Internazionali di Tennis-Città di Perugia", sconfitto in finale Etcheverry Leggi su federtennis (Di lunedì 13 giugno 2022) Si chiude con il successo del 25enne iberico l'edizione 2022 degli "Internazionali di Tennis-Città di", sconfitto in finale Etcheverry

Pubblicità

AdesadesSanctis : RT @matmosciatti11: Munar trionfa a Perugia ed elogia il tennis italiano: “Tornei come questo valorizzano il nostro impegno” ?? @jamunar_38… - Umbria_N_Web : Lo spagnolo Munar si aggiudica gli internazionali di tennis Città di Perugia - infoitsport : Perugia: Munar alza la coppa - qnazionale : Challenger Bratislava: si ferma in finale la cavalcata di Bonadio. Munar vince a Perugia, Nottingham è di Evans- - Tennis_Ita : Jaume Munar nuovo re di Perugia: 'La qualità dei tornei in Italia è straordinaria' -