Perché oltre 117 mila cani sono stati restituiti dopo la pandemia (Di lunedì 13 giugno 2022) Secondo un'indagine portata avanti da EMG Different per conto di Facile.it, l'arrivo della pandemia di Covid-19 ha spinto moltissime persone ad adottare cani. Con la fine dell'emergenza sanitaria, però, oltre 117 mila cani sono stati restituiti al canile o affidati ad altre famiglie. L'indagine ha riportato che sono stati circa 3,4 milioni gli italiani che, fra il 2020 ed il 2021, hanno scelto di adottare un cane. Sommando cani e gatti, il numero complessivo degli italiani che hanno scelto di adottare un animale nel corso degli ultimi due anni si aggira intorno ai 5 milioni. La ricerca di EMG Different ha rilevato che i principali motivi che hanno spinto alcune persone a riportare i ...

