Perché l'Argentina ha perso l'orientamento economico (Di lunedì 13 giugno 2022) Un iPhone costa come un affitto di sei mesi. Un volo nazionale ha lo stesso prezzo di una rata di iscrizione al college. Il valore di un paio di scarpe alla moda equivale al pagamento minimo salariale della previdenza sociale. Questo è quel che accade quando si verifica il fenomeno che in gergo economico viene definito come "aspettativa non ancorata". I costi aumentano velocemente per un periodo abbastanza lungo e i consumatori perdono il senso di quanto avrebbero dovuto pagare in primo luogo. È il caso dell'Argentina. Con un'inflazione al 58% e in costante accelerazione, l'economia da 500 miliardi di dollari del Paese sudamericano è un valore anomalo anche in un momento in cui i prezzi stanno decollando quasi ovunque. Non è solo un problema legato all'era della pandemia: l'Argentina non registra un'inflazione a una cifra da almeno un ...

