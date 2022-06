"Perché il voto delle amministrative mette in crisi il campo largo di Letta" (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo il voto delle amministrative la strada per l'alleanza tra Pd e M5S sembra una sola: quella dell'addio. Dagli scontri sulle vedute politiche ai risultati nei seggi, Letta non potrà consolidare un patto che ormai si è completamente disfatto. Leggi su lastampa (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo illa strada per l'alleanza tra Pd e M5S sembra una sola: quella dell'addio. Dagli scontri sulle vedute politiche ai risultati nei seggi,non potrà consolidare un patto che ormai si è completamente disfatto.

Pubblicità

lorepregliasco : Nella stima del voto di lista nazionale di @you_trend emergono tre grandi elementi (tra poco tutti i dati) - PD pr… - AlexBazzaro : Via con i “Quarto sono costati i referendum ?” Un giorno vi chiederete perché la politica costi mentre l’antipoli… - gaiatortora : Repubblica in maniera davvero sorprendente da indicazione di voto No e Ancor peggio astensione.Terrorizzando inutil… - Feffe1992 : RT @Feffe1992: La personalità scintillante di Mercedesz Henger 'lo voto (Nick) perché sono d'accordo col resto del gruppo e immagino molti… - Feffe1992 : La personalità scintillante di Mercedesz Henger 'lo voto (Nick) perché sono d'accordo col resto del gruppo e immagi… -