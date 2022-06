Perché Il curioso caso di Benjamin Button con Brad Pitt è il film da vedere stasera in tv (Di lunedì 13 giugno 2022) Una bella favola al contrario. Una storia d’amore che nemmeno la perfidia della Natura riesce a contrastare. Omnia vincit amor. Mai come questa volta è vero. Stiamo parlando di Il curioso caso di Benjamin Button, il film stasera in tv su Iris alle 21. Che oltre farci (di nuovo) innamorare del suo protagonista Brad Pitt, ce lo mostra sotto una luce decisamente nuova. Perché lui è la bellezza hollywoodiana per antonomasia. Ma proprio qui l’attore ha dimostrato di saper sacrificare la perfezione del suo volto per amore dell’arte. Perché vederlo così trasformato è strabiliante. E forse non è un caso che sia proprio questo il lavoro che ha segnato un nuovo passo nella carriera di Brad ... Leggi su amica (Di lunedì 13 giugno 2022) Una bella favola al contrario. Una storia d’amore che nemmeno la perfidia della Natura riesce a contrastare. Omnia vincit amor. Mai come questa volta è vero. Stiamo parlando di Ildi, ilin tv su Iris alle 21. Che oltre farci (di nuovo) innamorare del suo protagonista, ce lo mostra sotto una luce decisamente nuova.lui è la bellezza hollywoodiana per antonomasia. Ma proprio qui l’attore ha dimostrato di saper sacrificare la perfezione del suo volto per amore dell’arte.vederlo così trasformato è strabiliante. E forse non è unche sia proprio questo il lavoro che ha segnato un nuovo passo nella carriera di...

