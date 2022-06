Peppe Dimartino nuovo sindaco di Santa Croce Camerina VIDEO

Pubblicità

radiortm : Peppe Dimartino è il nuovo sindaco di S. Croce Camerina - -

Giuseppe Dimartino è il nuovo sindaco di Santa Croce Camerina. Bocciato, dunque, l'uscente Barone. "Inizieremo ad occuparci subito della stagione estiva e, quindi, della fascia costiera - sono le prime..." Passate da poco le 17 il boato è esploso nel comitato elettorale e poi in giro in città: Peppe Dimartino è il nuovo sindaco, sbaragliando una concorrenza importante: l'uscente Peppe Barone, il navigato Piero Mandarà, Giansalvo Allù e Filippo Frasca, a cui non è bastato l'appoggio del...