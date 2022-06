Pentathlon, Coppa del Mondo Ankara 2022: ottimi risultati per l’Italia a ridosso delle Finali (Di lunedì 13 giugno 2022) l’Italia nella quarta tappa di Coppa del Mondo 2022 di Pentathlon moderno ha centrato il podio nella finale maschile grazie a Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), che ha chiuso al terzo posto, mentre Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri) si è classificato nono. Inoltre per i colori azzurri è arrivato il nono posto nella finale femminile con Francesca Tognetti (Carabinieri), che ha raggiunto l’ultimo atto come ad Albena, ma ha migliorato il risultato finale, dato che in Bulgaria era stata tredicesima. Infine è giunto il sesto posto nella staffetta mista della coppia composta da Alessandra Frezza (Aeronautica) e Roberto Micheli (Fiamme Oro). Al sito federale hanno parlato i protagonisti azzurri. Queste le emozioni di Giorgio Malan: “Sono molto contento. Un risultato davvero inaspettato, visto che arrivavo da ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022)nella quarta tappa dideldimoderno ha centrato il podio nella finale maschile grazie a Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), che ha chiuso al terzo posto, mentre Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri) si è classificato nono. Inoltre per i colori azzurri è arrivato il nono posto nella finale femminile con Francesca Tognetti (Carabinieri), che ha raggiunto l’ultimo atto come ad Albena, ma ha migliorato il risultato finale, dato che in Bulgaria era stata tredicesima. Infine è giunto il sesto posto nella staffetta mista della coppia composta da Alessandra Frezza (Aeronautica) e Roberto Micheli (Fiamme Oro). Al sito federale hanno parlato i protagonisti azzurri. Queste le emozioni di Giorgio Malan: “Sono molto contento. Un risultato davvero inaspettato, visto che arrivavo da ...

