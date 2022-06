"Pensate prima a quello che volete fare": lo schiaffo della Ghisleri, chi sono i politici "triturati" (Di lunedì 13 giugno 2022) Alessandra Ghisleri è intervenuta a Stasera Italia, la trasmissione di Rete4 condotta da Barbara Palombelli, per analizzare quanto accaduto nella tornata elettorale che ha riguardato le amministrative e in particolare il referendum sulla giustizia. Quest'ultimo è stato un flop storico, per certi versi annunciato, anche se comunque sorprendente nelle proporzioni: soltanto il 20,9% degli italiani è andato a votare, con il quorum che è quindi rimasto lontanissimo. “C'è un tema forte - ha spiegato la direttrice di Euromedia Research - al di là della difficoltà dei quesiti, c'è un problema di distanza perché non interessano direttamente le persone, facendo parte di un tema molto complicato come la giustizia. Non c'è stata quell'emozione, quell'emotività e quella partecipazione crescente, anche a livello di informazione, che avrebbe potuto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Alessandraè intervenuta a Stasera Italia, la trasmissione di Rete4 condotta da Barbara Palombelli, per analizzare quanto accaduto nella tornata elettorale che ha riguardato le amministrative e in particolare il referendum sulla giustizia. Quest'ultimo è stato un flop storico, per certi versi annunciato, anche se comunque sorprendente nelle proporzioni: soltanto il 20,9% degli italiani è andato a votare, con il quorum che è quindi rimasto lontanissimo. “C'è un tema forte - ha spiegato la direttrice di Euromedia Research - al di làdifficoltà dei quesiti, c'è un problema di distanza perché non interessano direttamente le persone, facendo parte di un tema molto complicato come la giustizia. Non c'è stata quell'emozione, quell'emotività e quella partecipazione crescente, anche a livello di informazione, che avrebbe potuto ...

