Peggio dei “rossi” ci sono solo i luogocomunisti | il bla-bla-bla di Pina Picierno sulla Meloni lo prova

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 13 giugno 2022) Ricordate, la deputata dem che con non comune sprezzo del ridicolo si immolò nella difesa degli 80 euro in più in busta paga srotolando in tv un chilometrico scontrino della spesa? Il lettore ci perdonerà se esordiamo con un punto di domanda, ma vi siamo in qualche modo costretti visto che da tempo, e anche a seguito di quella sconcertante performance, la succitata parlamentare è una sorta di desaparecida del piccolo schermo, un’ex-vip cancellata dalle ospitate nei talk-show. Non che questo l’abbatta più di tanto o la induca a mordersi la lingua, anzi: da Strasburgo, dove il Pd l’ha confinata, appena può si tuffa nel banal grande delle pseudo-argomentazioni de sinistra.: «La leader di FdI moderatain Italia» Così, tanto per segnalare la propria esistenza (politica) in ...