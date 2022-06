Pechino, nuovo focolaio di contagi da Covid-19: al via tre giorni di test di massa per contrastare l’emergenza (Di lunedì 13 giugno 2022) A Chaoyang, il distretto più popoloso di Pechino con quattro milioni di abitanti, sono iniziati i test di massa al fine di contrastare il coronavirus. Dureranno per tre giorni consecutivi e il motivo principale risiede in un “recente focolaio, di natura fortemente esplosiva e di portata diffusa”, come riportato da Xu Hejian, portavoce del governo municipale durante una conferenza stampa. Almeno due i distretti della città al momento costretti ad una chiusura forzata delle attività di intrattenimento. La causa, l’emersione di un focolaio in un bar di Salitun, area delle movida notturna, delle ambasciate e di centri commerciali. I casi denunciati sono oltre 160 e di questi, 145 erano clienti del bar. Domenica 12 sono stati confermati 29 casi a trasmissione locale e 22 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) A Chaoyang, il distretto più popoloso dicon quattro milioni di abitanti, sono iniziati idial fine diil coronavirus. Dureranno per treconsecutivi e il motivo principale risiede in un “recente, di natura fortemente esplosiva e di portata diffusa”, come riportato da Xu Hejian, portavoce del governo municipale durante una conferenza stampa. Almeno due i distretti della città al momento costretti ad una chiusura forzata delle attività di intrattenimento. La causa, l’emersione di unin un bar di Salitun, area delle movida notturna, delle ambasciate e di centri commerciali. I casi denunciati sono oltre 160 e di questi, 145 erano clienti del bar. Domenica 12 sono stati confermati 29 casi a trasmissione locale e 22 ...

