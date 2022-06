Pd | flop M5S apre dibattito alleanze tra dem | ma Letta rivendica ' noi sempre più centrali' **

Leggi su iltempo

(Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Sarà un test per il campo largo", ripeteva ancora venerdì sera, in chiusura di campagna elettorale, Enrico. Il test c'è stato e non è andato bene, complice il tracollo dei 5 Stelle anche laddove erano previste percentuali ben più alte, vedi Palermo. Il Pd guadagna comuni, si attesta primo partito nel voto di lista ma si scopre anche più 'solo', con alleati in caduta libera come i 5 Stelle e la concorrenza al centro di Carlo Calenda e del suo polo riformista. Tanto basta per far scattare ilsullenel Pd. Parte il 'solito' Andrea Marcucci. "Il Pd per competere deve avviare un dialogo con Azione, Italia Viva ed i civici". Anche il senatore Alessandro Alfieri, coordinatore di Base Riformista, parla di "campanello d'allarme", di "crollo clamoroso" e "preoccupante" dei 5 Stelle su cui ...