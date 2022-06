“Patria senza mare” di Marco Valle, la sfida del Mediterraneo: lì le nostre radici e il sogno del futuro (Di lunedì 13 giugno 2022) «Vivere non necesse, navigare necesse est». L’esortazione che, secondo Plutarco, Pompeo pronunciò per motivare i suoi marinai e che spicca, a Genova, sul Monumento al Navigatore (1938) di Antonio Mario Morera, può essere presa come il filo conduttore del recente libro di Marco Valle “Patria senza mare” (Signs Publishing, pp. 554, Euro 25,00), sulla sfida alla riconquista di un ruolo nel Mediterraneo. La sfida del Mediterraneo, il saggio di Marco Valle “Patria senza mare” Quello di Valle è un saggio importante, non solo per dimensioni e per ricchezza di notizie, citazioni, richiami storici, quanto soprattutto per la sua visione ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 giugno 2022) «Vivere non necesse, navigare necesse est». L’esortazione che, secondo Plutarco, Pompeo pronunciò per motivare i suoi marinai e che spicca, a Genova, sul Monumento al Navigatore (1938) di Antonio Mario Morera, può essere presa come il filo conduttore del recente libro di” (Signs Publishing, pp. 554, Euro 25,00), sullaalla riconquista di un ruolo nel. Ladel, il saggio di” Quello diè un saggio importante, non solo per dimensioni e per ricchezza di notizie, citazioni, richiami storici, quanto soprattutto per la sua visione ...

