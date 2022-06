PAPERISSIMA SPRINT: NUOVA EDIZIONE SU CANALE 5. 10 COSE DA SAPERE SULL’ACCESS ESTIVO (Di lunedì 13 giugno 2022) Torna su CANALE 5 l’immancabile appuntamento con PAPERISSIMA SPRINT, il varietà ESTIVO di Antonio Ricci. Dopo il successo delle passate edizioni, alla conduzione ci sarà per il quarto anno consecutivo l’affiatata squadra formata da Vittorio Brumotti, il veterano (la sua decima volta), le ex Veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva e il Gabibbo, presenza fissa dal 1990. La formula, sempre vincente, resta la stessa: nuovi sketch, inediti filmati di papere, gaffe ed errori tv da tutto il mondo. L’appuntamento con PAPERISSIMA SPRINT è su CANALE 5, tutti i giorni alle ore 20.35, a partire da lunedì 13 giugno 2022 e per tutta l’estate al posto di Striscia la notizia. I telespettatori potranno inviare filmati al sito ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 13 giugno 2022) Torna su5 l’immancabile appuntamento con, il varietàdi Antonio Ricci. Dopo il successo delle passate edizioni, alla conduzione ci sarà per il quarto anno consecutivo l’affiatata squadra formata da Vittorio Brumotti, il veterano (la sua decima volta), le ex Veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva e il Gabibbo, presenza fissa dal 1990. La formula, sempre vincente, resta la stessa: nuovi sketch, inediti filmati di papere, gaffe ed errori tv da tutto il mondo. L’appuntamento conè su5, tutti i giorni alle ore 20.35, a partire da lunedì 13 giugno 2022 e per tutta l’estate al posto di Striscia la notizia. I telespettatori potranno inviare filmati al sito ...

