Paperissima Sprint Estate 2022 | la nuova edizione su Canale 5

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 13 giugno 2022) E’ un appuntamento fisso dei mesi caldi di5: stiamo parlando di, che torna anche nelda lunedì 13 giugno, alle 20:35. In onda tutti i giorni, il programma è lo spin-off di, a sua volta programma derivato da, una delle trasmissioni cult degli anni Novanta di Mediaset. Chi sono i conduttori di? Si confermano i conduttori delle edizioni scorse, ovvero Vittorio Brumotti (alla sua decima conduzione non consecutiva del programma) e le ex Veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva (tornate sul bancone di Striscia la Notizia nell’autunno 2021 in sostituzione delle attuali, ferme a causa della ...