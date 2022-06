Papa Francesco, dolore al ginocchio: salta la messa del Corpus Domini (Di lunedì 13 giugno 2022) Per le limitazioni imposte a Papa Francesco dalla gonalgia e per le specifiche necessità liturgiche della celebrazione, non si celebrerà la Santa messa e Processione con la Benedizione Eucaristica in... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 13 giugno 2022) Per le limitazioni imposte adalla gonalgia e per le specifiche necessità liturgiche della celebrazione, non si celebrerà la Santae Processione con la Benedizione Eucaristica in...

Pubblicità

Avvenire_Nei : Il Papa: chiedo scusa per il viaggio rimandato in Africa - vaticannews_it : Uomini armati hanno fatto irruzione nella chiesa di San Francesco Saverio a Owo, stato di Ondo, sud ovest #Nigeria,… - MediasetTgcom24 : Papa Francesco: 'L'utero in affitto è una pratica inumana' #papa #papafrancesco - fattoquotidiano : Forse neanche la fantasia di Dan Brown arriverebbe a tanto. Immaginare, cioè, una Roma con tre papi, due emeriti (B… - paolovarsi1 : Mastro Titta. Bergoglio Mazzola (Abbatte?) Papa Francesco? -