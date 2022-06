Papa Francesco annulla il viaggio in Africa per cure mediche e si scusa. Sui social la disperazione dei cittadini che erano pronti ad accoglierlo (Di lunedì 13 giugno 2022) Papa Francesco annulla il viaggio in Africa: ecco i motivi che hanno costretto il Pontefice a dover rinunciare al sua prossima visita all’estero. Dall’altra parte, spopola sul web la disperazione delle persone che erano pronte ad accoglierlo. Papa Francesco annulla il viaggio in Africa per cure mediche e si scusa Papa Francesco è stato costretto ad annullare il suo prossimo viaggio in Africa. Il Pontefice sarebbe dovuto recarsi in Congo e nel Sud Suda previsto dal 2 al 7 luglio 2022. Ad annunciarne il rinvio era stato il direttore ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 13 giugno 2022)ilin: ecco i motivi che hanno costretto il Pontefice a dover rinunciare al sua prossima visita all’estero. Dall’altra parte, spopola sul web ladelle persone chepronte adilinpere siè stato costretto adre il suo prossimoin. Il Pontefice sarebbe dovuto recarsi in Congo e nel Sud Suda previsto dal 2 al 7 luglio 2022. Ad annunciarne il rinvio era stato il direttore ...

