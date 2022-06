Palermo promosso in Serie B: le reazioni dopo la vittoria sul Padova (Di lunedì 13 giugno 2022) Il sogno si è finalmente realizzato per i tifosi rosanero del capoluogo siciliano. Il Palermo ha sconfitto nel doppio confronto il Padova tornando a giocare il campionato di Serie B a tre anni di distanza dall’amaro fallimento che aveva spedito il club in Serie D. A fine partita è esplosa la gioia tra i palermitani ed i protagonisti principali di questo grande traguardo. Palermo, le parole di Baldini, Brunori e Mirri “Penso di essere stato veicolo di un certo messaggio – il commento mister Silvio Baldini –. Se nella vita si ha fede poi le cose accadono. Ringrazio il popolo palermitano e i ragazzi che sono stati gli artefici di questa alchimia bellissima che ci ha portato a vivere un sogno. Ci ho messo diciotto anni a ritornare e ho chiesto solo che mi lasciassero lavorare. E la società lo ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 13 giugno 2022) Il sogno si è finalmente realizzato per i tifosi rosanero del capoluogo siciliano. Ilha sconfitto nel doppio confronto iltornando a giocare il campionato diB a tre anni di distanza dall’amaro fallimento che aveva spedito il club inD. A fine partita è esplosa la gioia tra i palermitani ed i protagonisti principali di questo grande traguardo., le parole di Baldini, Brunori e Mirri “Penso di essere stato veicolo di un certo messaggio – il commento mister Silvio Baldini –. Se nella vita si ha fede poi le cose accadono. Ringrazio il popolo palermitano e i ragazzi che sono stati gli artefici di questa alchimia bellissima che ci ha portato a vivere un sogno. Ci ho messo diciotto anni a ritornare e ho chiesto solo che mi lasciassero lavorare. E la società lo ha ...

