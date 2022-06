Palermo, le prime parole del neo sindaco Lagalla (centrodestra): “Campagna elettorale avvelenata da uso politico della questione morale” (Di lunedì 13 giugno 2022) Una vittoria netta al primo turno del candidato di centrodestra, Roberto Lagalla. Il risultato delle amministrative di Palermo era ampiamente atteso all’inizio della Campagna elettorale. Nelle ultime settimane, tuttavia, la questione morale aveva fatto temere il centrodestra: “Abbiamo lavorato perché il risultato al primo turno potesse venire, forti di un cartello politico particolarmente omogeneo”, commenta Lagalla che per la prima volta parla da sindaco di Palermo. E attacca gli avversari: “È stata una Campagna elettorale avvelenata da un uso politico della questione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Una vittoria netta al primo turno del candidato di, Roberto. Il risultato delle amministrative diera ampiamente atteso all’inizio. Nelle ultime settimane, tuttavia, laaveva fatto temere il: “Abbiamo lavorato perché il risultato al primo turno potesse venire, forti di un cartelloparticolarmente omogeneo”, commentache per la prima volta parla dadi. E attacca gli avversari: “È stata unada un uso...

Pubblicità

sole24ore : Prime proiezioni: Bucci, Lagalla e Biondi (centrodestra) vincono a Genova, Palermo e L’Aquila. Tommasi in testa a V… - LiveSicilia : #LIVEPALERMO2022 - LE PRIME DICHIARAZIONI DI LAGALLA - LiveSiciliaPA : #LIVEPALERMO2022 - LE PRIME DICHIARAZIONI DI LAGALLA - MassimoChiaram7 : RT @FQLive: #ultimora #elezioniamministrative2022 Elezioni comunali, risultati in diretta: Tommasi in testa a Verona, dietro Sboarina. Cent… - notosondaggi : RT @Opinio_Italia: Prime proiezioni sulle liste: a #Palermo in testa Forza Italia (12%), seguita dal Partito Democratico (10%); a #Genova l… -