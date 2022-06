Palermo in Serie B, Pallotta: “Il vostro posto è la Serie A” (Di lunedì 13 giugno 2022) “Congratulazioni al Palermo per il grande passo in avanti di oggi e un altro passo avanti verso il posto che merita, il ritorno in Serie A”. Lo ha scritto su Twitter l’ex presidente della Roma James Pallotta a proposito della promozione in B dei ragazzi di Baldini. L’imprenditore di Boston sarebbe interessato a rilevare la società rosanero ma deve battere la concorrenza del City Football Group, holding company fondata dallo sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 giugno 2022) “Congratulazioni alper il grande passo in avanti di oggi e un altro passo avanti verso ilche merita, il ritorno inA”. Lo ha scritto su Twitter l’ex presidente della Roma Jamesa proposito della promozione in B dei ragazzi di Baldini. L’imprenditore di Boston sarebbe interessato a rilevare la società rosanero ma deve battere la concorrenza del City Football Group, holding company fondata dallo sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan. SportFace.

