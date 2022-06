Palermo in Serie B dopo tre anni, battuto il Padova per 1 - 0: la città in festa si tinge di rosanero (Di lunedì 13 giugno 2022) La festa, per i tifosi del Palermo , può avere inizio. Tre anni e un mese dopo l'ultima partita disputata in Serie B, Palermo - Cittadella 2 - 2 del 12 maggio 2019, i rosanero tornano nel campionato ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 giugno 2022) La, per i tifosi del, può avere inizio. Tree un mesel'ultima partita disputata inB,- Cittadella 2 - 2 del 12 maggio 2019, itornano nel campionato ...

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA IL PALERMO TORNA IN SERIE B ?? - GoalItalia : Brunori manda al tappeto il Padova e porta il Palermo in paradiso: i rosanero centrano la promozione in Serie B ?? ? - DiMarzio : Finale Playoff Serie C 2022: il #Palermo è in #SerieB ???? - Cafeponci : RT @gippu1: Con l'arrivo di Cagliari, Genoa, Venezia, Bari e #Palermo la serie B passa in un colpo solo da 1 a 6 capoluoghi di regione (il… - Cafeponci : RT @GiusvaPulejo: Serie B deluxe nella prossima stagione. Palermo, Genoa, Bari, Cagliari, Parma, Venezia, giusto per citarne alcune. -