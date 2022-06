Pubblicità

AnsaSicilia : Palermo: 218 sezioni su 600, Lagalla al 49% e Miceli al 28%. Ferrandelli terzo al 13,84% | #ANSA - infoitinterno : Palermo: 218 sezioni su 600, Lagalla al 49% e Miceli al 28% - vzirnstein : RT @Requadro2: A Palermo mattone dinamico: nel ’21 transazioni +21,8%, +15,5% nel Q1' 22 - Requadro2 : A Palermo mattone dinamico: nel ’21 transazioni +21,8%, +15,5% nel Q1' 22 - CosaInTendenza : In Italia alle 11:01 si twitta di 1 #Referendum - 16.782 2 #affluenza - 11.652 3 #NoQuorum - 13.347 4 #13giugno - 3… -

Agenzia ANSA

...27 D'IGNOTI GIOVANNI LUCA detto GIANLUCA 105 DISTEFANO ANTONINO ALBERTO ALESSIO detto ANTHONY...39 ATANASIO MARIA GRAZIA 208 CIFALINO' LORENZO 60 COSENTINO CONCETTO 58 DI CARLO ALFIO 30 DI...Quando sono state scrutinatesezioni su 600 il candidato sindaco del centrodestra a, Roberto Lagalla, è al 49,07%. Dopo di lui, il candidato del centrosinistra Franco Miceli al 28,73%. Fabrizio Ferrandelli, appoggiato ... Palermo: 218 sezioni su 600, Lagalla al 49% e Miceli al 28% Da registrare c’è però anche il crollo della Lega, sorpassata quasi ovunque da FdI. Roma, 13 giu – Il centrodestra verso la vittoria al primo turno in tre capoluoghi di Regione su quattro: Genova, Pal ...Tutti gli aggiornamenti sullo spoglio a Palermo. Nel capoluogo siciliano si vota per il nuovo sindaco e per il nuovo consiglio ...