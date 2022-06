Pagni: ''Koulibaly resta a Napoli, al 90%, se il club azzurro vuole vincere lo Scudetto ...'' (Di lunedì 13 giugno 2022) Pagni: '“Koulibaly resta a Napoli, al 90%, se il club azzurro vuole vincere lo Scudetto non può pensare di perderlo'' A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete'', è intervenuto Danilo Pagni, direttore sportivo. Questev le sue parole: “Koulibaly resta a Napoli, al 90%, se il club azzurro vuole vincere lo Scudetto non può pensare di perderlo. -afferma Pagni - Bremer è uno tra i difensori più forti in Europa, ma non mi strapperei i capelli se non volesse venire a Napoli. Per vincere lo Scudetto, ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 13 giugno 2022): '“, al 90%, se illonon può pensare di perderlo'' A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete'', è intervenuto Danilo, direttore sportivo. Questev le sue parole: “, al 90%, se illonon può pensare di perderlo. -afferma- Bremer è uno tra i difensori più forti in Europa, ma non mi strapperei i capelli se non volesse venire a. Perlo, ...

Pubblicità

petrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Pagni: 'Koulibaly resta al 90% al Napoli, Bremer è fortissimo ma non mi strapperei i capelli se non arrivasse'… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Pagni: 'Koulibaly resta al 90% al Napoli, Bremer è fortissimo ma non mi strapperei i capelli se non arrivasse'… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Pagni: 'Koulibaly resta al 90% al Napoli, Bremer è fortissimo ma non mi strapperei i capelli se non arrivasse'… - napolimagazine : ON AIR - Pagni: 'Koulibaly resta al 90% al Napoli, Bremer è fortissimo ma non mi strapperei i capelli se non arriva… - apetrazzuolo : ON AIR - Pagni: 'Koulibaly resta al 90% al Napoli, Bremer è fortissimo ma non mi strapperei i capelli se non arriva… -

Pagni a Radio Marte: “Koulibaly al 90% resterà a Napoli…” GonfiaLaRete Pagni: "Il futuro di Koulibaly e Osimhen è deciso al 90%. Ho fonti certe" Il direttore sportivo si sbilancia su quello che potrà essere il destino del centrale senegalese in vista della prossima stagione. Danilo Pagni, direttore e scout che, negli anni, ha lavorato per ... Pagni a Radio Marte: “Koulibaly al 90% resterà a Napoli…” “Ho saputo, per fonti certe, che Koulibaly al 90% resterà a Napoli. Non mi strapperei i capelli qualora Bremer non voglia venire a Napoli. De Laurentiis ha capito che non c’è più l’egemonia di una ... Il direttore sportivo si sbilancia su quello che potrà essere il destino del centrale senegalese in vista della prossima stagione. Danilo Pagni, direttore e scout che, negli anni, ha lavorato per ...“Ho saputo, per fonti certe, che Koulibaly al 90% resterà a Napoli. Non mi strapperei i capelli qualora Bremer non voglia venire a Napoli. De Laurentiis ha capito che non c’è più l’egemonia di una ...