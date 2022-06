Padova, Ronaldo squalificato per quattro giornate dopo l’espulsione contro il Palermo (Di lunedì 13 giugno 2022) dopo la delusione della mancata promozione in Serie B, il Padova dovrà fare i conti anche con la pesante squalifica rimediata da Ronaldo. Il giudice sportivo di Serie C, Stefano Palazzi, ha infatti deciso di infliggere quattro turno di stop al centrocampista biancorosso. Un turno per Pelagatti e Jelenic. Per quanto riguarda il Palermo, invece, 4 mila euro di ammenda per la società e 500 euro al dirigente Renzo Castagnini. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 giugno 2022)la delusione della mancata promozione in Serie B, ildovrà fare i conti anche con la pesante squalifica rimediata da. Il giudice sportivo di Serie C, Stefano Palazzi, ha infatti deciso di infliggereturno di stop al centrocampista biancorosso. Un turno per Pelagatti e Jelenic. Per quanto riguarda il, invece, 4 mila euro di ammenda per la società e 500 euro al dirigente Renzo Castagnini. SportFace.

