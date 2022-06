Pubblicità

CalcioOggi : Il Padova verso l'esonero di Oddo dopo la finale col Palermo: pronto il sostituto - Monza-News - WiAnselmo : RT @Mediagol: Padova, Oddo: “Delusi e rammaricati, ma il Palermo ha meritato la B. Il rigore…” - Mediagol : Padova, Oddo: “Delusi e rammaricati, ma il Palermo ha meritato la B. Il rigore…” - mattinodipadova : Palermo-Padova 1-0, addio promozione in B. Oddo: «Loro più bravi di noi». Ronaldo: «Chiedo scusa a tutti» - infoitsport : Padova, Oddo: 'Palermo più affamato, noi poco incisivi. Futuro? Le cose vanno fatte in due' -

Col Palermo in finale erano in 14mila, a testimoniare che, se adeguatamente stimolata dai risultati,una piazza che risponde presente. Rimane Massimo. Assunto perch 'vogliamo arrivare ...... con i ragazzi di Baldini avanti 1 - 0 dopo il colpo in casa di. E poi la diretta sulla Rai, ... Per dirla in contromano rispetto al Maestro Zeman, Palermo -non è stata una partita come le ...Le parole del tecnico del Padova, Massimo Oddo, a margine del ko rimediato al "Barbera" contro il Palermo di Baldini ...Massimo Oddo è a forte rischio esonero. La dirigenza del Padova è rimasta molto delusa (leggi qui) dopo la pessima prestazione nella finale playoff contro il Palermo. Il club veneto avrebbe già indivi ...