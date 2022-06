Ounas: il Napoli fissa il prezzo. Tre squadre sull’algerino (Di lunedì 13 giugno 2022) Adam Ounas fa gola a diversi club che militano in Serie A. Torino, Monza e Cremonese sono le tre società che più di tutte hanno fatto pervenire il loro apprezzamento per l’attaccante algerino che ha il contratto in scadenza nel 2023. Il Napoli non vuole perderlo a zero, per cui spingerà per monetizzare qualcosa del mercato attuale ed ha fissato il prezzo. Il club partenopeo valuta il cartellino dell’atleta con il valore di 8-10 milioni di euro: una somma che permetterebbe di rientrare dell’investimento fatto nel 2017 per acquistarlo dal Bordeaux e di avere soldi utili per l’acquisto di Gerard Deulofeu. Di certo Giuntoli deve velocizzarsi per liberare i tasselli e poi optare per profili utili a migliorare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Sulle sue tracce Torino e Monza sono le più interessate ad acquisirne ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 13 giugno 2022) Adamfa gola a diversi club che militano in Serie A. Torino, Monza e Cremonese sono le tre società che più di tutte hanno fatto pervenire il loro apprezzamento per l’attaccante algerino che ha il contratto in scadenza nel 2023. Ilnon vuole perderlo a zero, per cui spingerà per monetizzare qualcosa del mercato attuale ed hato il. Il club partenopeo valuta il cartellino dell’atleta con il valore di 8-10 milioni di euro: una somma che permetterebbe di rientrare dell’investimento fatto nel 2017 per acquistarlo dal Bordeaux e di avere soldi utili per l’acquisto di Gerard Deulofeu. Di certo Giuntoli deve velocizzarsi per liberare i tasselli e poi optare per profili utili a migliorare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Sulle sue tracce Torino e Monza sono le più interessate ad acquisirne ...

