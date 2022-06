Ostigard al Napoli: affare fatto, scambio di documenti, ecco le novità nel contratto (Di lunedì 13 giugno 2022) Leo Ostigard è pronto ad essere un nuovo difensore del Napoli, secondo quanto riferisce Il Mattino l’affare è vicinissimo alla chiusura. Il giocatore ha chiuso la stagione con il Genoa ed è stato protagonista anche in Norvegia-Svezia di Nations League giocata ieri. Ostigard è pronto a restare in Italia ed il club partenopeo vuole metterlo sotto contratto. Fino ad ora non c’è stato incontra tra domanda ed offerta, ma secondo quanto riferisce il quotidiano partenopeo, molto vicino alle cose di casa azzurra dopo la mail di Mertens, l’affare è vicinissimo alla chiusura. Le ultime notizie su un arrivo di Ostigard al Napoli sono incoraggianti, dopo un periodo di blocco sembra essere arrivata l’intesa. ecco quanto scrive Il Mattino: “Il ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 13 giugno 2022) Leoè pronto ad essere un nuovo difensore del, secondo quanto riferisce Il Mattino l’è vicinissimo alla chiusura. Il giocatore ha chiuso la stagione con il Genoa ed è stato protagonista anche in Norvegia-Svezia di Nations League giocata ieri.è pronto a restare in Italia ed il club partenopeo vuole metterlo sotto. Fino ad ora non c’è stato incontra tra domanda ed offerta, ma secondo quanto riferisce il quotidiano partenopeo, molto vicino alle cose di casa azzurra dopo la mail di Mertens, l’è vicinissimo alla chiusura. Le ultime notizie su un arrivo dialsono incoraggianti, dopo un periodo di blocco sembra essere arrivata l’intesa.quanto scrive Il Mattino: “Il ...

Pubblicità

napolipiucom : Ostigard al Napoli: affare fatto, scambio di documenti, ecco le novità nel contratto #CalcioNapoli #napoli… - Ruggero1991 : RT @NicoSchira: @GA7_Official Ostigard a buon punto Deulofeu accordo col giocatore ma non con Udinese Bernardeschi è un pallino presiden… - RomaQualitah : RT @NicoSchira: @GA7_Official Ostigard a buon punto Deulofeu accordo col giocatore ma non con Udinese Bernardeschi è un pallino presiden… - 1926_cri : RT @NicoSchira: @GA7_Official Ostigard a buon punto Deulofeu accordo col giocatore ma non con Udinese Bernardeschi è un pallino presiden… - zazoomblog : Napoli Pedullà: “Ostigard? Ad oggi c’è distanza non siamo allo scambio dei documenti” - #Napoli #Pedullà: #“Ostigar… -