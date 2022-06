Pubblicità

Corriere dello Sport

Nel calcio africano, il premio vinto daè molto ...Per il secondo anno consecutivo è Victora vincere il premio come miglior giocatore e miglior attaccante nigeriano dell'anno ai Ballers Awards.i Ballers Awards Sul palcoscenico del calcio africano, questo è un riconoscimento personale molto ambito. L'attaccante del Napoli dimostra di essere tra i migliori al mondo. ... Osimhen vince i Ballers Awards: miglior giocatore e attaccante nigeriano La Nigeria di Victor Osimhen si scatena nelle qualificazioni della Coppa d'Africa. Vittoria per 10-0 e bottino da record per l'attaccante ...L'attaccante del Napoli conquista il titolo per il secondo anno consecutivo. Oggi con la sua Nazionale ha segnato un poker ...