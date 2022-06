Ornella Muti nonna meravigliosa | è nato il figlio del suo Andrea

Pubblicità

PrimitiveV1 : RT @VincentL40: Ornella Muti - infoitcultura : Ornella Muti, nonna per la quarta volta. La foto di Edoardo a volto coperto: «I neonati vanno protetti dai soc - infoitcultura : La foto di Ornella Muti, nonna per la quarta volta: 'I neonati vanno protetti dai social' - infoitcultura : Ornella Muti presenta su Instagram il quarto nipotino, Edoardo - infoitcultura : Ornella Muti ancora nonna: è arrivato Edoardo il quarto dei suoi nipoti -

Scopriamo tutto quello che c'è da sapere su Federico Fachinetti, l'ex marito della celebre attrice. Federico Fachinetti è l'ex marito die, nel 1994, è finito al centro di uno scandalo a causa del suo arresto. Scopriamo cosa c'è da sapere su di lui, sulla sua storia con la ...presenta su Instagram il quarto nipotino, Edoardo Il figlio dell'attrice, Andrea Fachinetti, è diventato papà per la prima volta. L'attrice condivide la sua gioia sui social senza ...Scopriamo tutto quello che c'è da sapere su Federico Fachinetti, l'ex marito della celebre attrice Ornella Muti.Ornella Muti è nonna per la quarta volta. La famiglia dell’attrice è cresciuta: è nato Edoardo, primogenito del figlio Andrea Fachinetti e della compagna Carol. E nonna Ornella non può non condividere ...